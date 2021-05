Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Verkehrsunfallflucht auf Edeka-Parkplatz - Zeugen gesucht-

Freiburg (ots)

Breisach - Am Dienstag, 04.05.2021, zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Edeka-Parkplatz an der Ihringer Landstraße gegen einen dort geparkten Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am geschädigten Pkw, ein schwarzer VW Touran, entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell