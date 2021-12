Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal - Amern: Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Pkw - Radfahrer leicht verletzt

Schwalmtal - Amern (ots)

Am Mittwochmittag um 13:35 Uhr kam es in Schwalmtal zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 29-jährigen Autofahrer aus Geldern und einem 7-jährigen Schwalmtaler auf seinem Fahrrad. Der 7-Jährige fuhr auf dem Gehweg der Bahnstraße in Richtung Hauptstraße. Der Autofahrer fuhr von der Straße Amerner Benden in den Einmündungsbereich der Bahnstraße ein und missachtete die Vorfahrt des Radfahrers. In Folge des anschließenden Zusammenstoßes stürzte der 7-Jährige und verletzte sich leicht am Schienbein. /cb (1074)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell