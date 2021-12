Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal - Kaldenkirchen: Schulwegunfall - Schüler stürzt mit dem Fahrrad

Nettetal - Kaldenkirchen (ots)

Am Donnerstagmorgen um 06:50 Uhr kam es zu einem Alleinunfall auf der Steyler Straße in Kaldenkirchen. Ein 12-jähriger Junge aus Nettetal war auf dem Schulweg und fuhr mit dem Fahrrad auf dem dortigen Radweg in Richtung Innenstadt. Aus unbekannten Gründen verlor er die Kontrolle über das Rad und fiel auf den Gehweg. Dadurch zog er sich leichte Verletzungen zu. Vor Ort wurde er ambulant behandelt. /cb (1077)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell