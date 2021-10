Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Rinteln (ots)

(ne) Am Freitag, 08.10.2021 um 17:48 Uhr, kam es in Westendorf auf der Stolzenegge in Fahrtrichtung Bernser Landwehr zu einem Verkehrsunfall mit einem mit zwei Personen besetzten Leichtkraftrad. Ein 16-jähriger Rintelner und seine 14-jährige Sozia aus Ahe kamen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und im Seitenraum zu Liegen. Beide Personen wurden leichtverletzt ins Klinikum Schaumburg eingeliefert. Sachschaden am Krad ca. 1000,00 Euro

