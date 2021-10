Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Widerstand gg. Polizeibeamte

Obernkirchen (ots)

(ma)

Ein Ehestreit ist am Mittwoch gg. 22.55 Uhr in Obernkirchen derart eskaliert, dass der alkoholisierte Ehemann die eingesetzten Beamten fortgesetzt angriff und in Gewahrsam genommen werden musste.

Zuvor hatte die Ehefrau bei der Polizei um Hilfe gebeten, weil ihr Ehemann beruflich wichtige Gegenstände einbehielt und diese nicht wieder herausgeben wollte.

Die Funkstreifenwagenbesatzung wurde von dem 63jährigen sofort in aggressiver Weise mit geballten Fäusten empfangen und angegangen. In der Folge wiederholte der Obernkirchener diese Handlungen gegenüber den Beamten und wurde nach mehrfacher Belehrung mittels einfacher körperlicher Gewalt in polizeiliches Gewahrsam genommen. Der mit 1,76 Atemalkoholkonzentration alkoholisierte 63jährige ist mit Handfesseln der Arrestzelle in Bückeburg zugeführt worden, wo dem Obernkirchener eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Polizei Bückeburg hat ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Die Einsatzkräfte blieben unverletzt; der Verursacher wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell