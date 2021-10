Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lindhorst - Unbekannte randalieren am Bahnhof

Nienburg (ots)

(KEM) Am Dienstagabend, 05.10.2021, gegen 20.10 Uhr erhielt die Polizei Stadthagen Kenntnis über drei randalierende Jugendliche am Lindhorster Bahnhof. Ein Zeuge hörte Geschrei und beobachtete drei Jugendliche, die mit einem Gegenstand auf ein Wartehäuschen einschlugen. Bei Eintreffen der Stadthäger Polizisten waren die Täter bereits in unbekannte Richtung geflüchtet. Zwei Scheiben waren durch die Gewalteinwirkung gerissen. Darüber hinaus wurden augenscheinlich mittels Sahne Hakenkreuze auf eine Scheibe sowie einen Mülleimer gesprüht. Die Täter sollen zwischen 16 und 18 Jahren alt, ca. 180cm groß und mit Kapuzenpullovern bekleidet gewesen sein. Das Polizeikommissariat bittet um Hinweise von Zeugen, die am Dienstagabend verdächtige Beobachtungen im Bereich des Lindhorster Bahnhofes gemacht haben, und nimmt diese unter (05721) 400 40 entgegen.

