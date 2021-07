Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fehler beim Ausparken; Unfallflucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Lenzkirch;]

Am 10.07.21, im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 17:15 Uhr, wurde ein geparkter Motorroller auf einem Parkplatz eines SB-Marktes in der Schulstraße, durch ein ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 300 Euro zu kümmern. Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter 07651/9336-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell