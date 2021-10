Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gemeinschädliche Sachbeschädigung

Rinteln (ots)

(ne) In der Zeit von Freitag, 08.10.2021 20:20 Uhr bis Samstag, 09.10.2021 00:44 Uhr haben bisher unbekannte Täter mittels eines Pflastersteines den Glaseinsatz eines Buswartehäuschens in Rinteln am Kollegienplatz an der Klosterstraße beschädigt. Schadenshöhe geschätzt 500,00 Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450.

