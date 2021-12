Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: 17-Jähriger zeigt Zivilcourage

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Donnerstagmittag um 14:10 Uhr kam es auf der Breyeller Straße in Nettetal zu einem couragierten Eingreifen eines 17-jährigen Nettetalers. Dieser beobachtete, wie ein 39-jähriger Tatverdächtiger eine 22-jährige Nettetalerin körperlich angriff und diese zu einem Pkw drängte. Da die Frau um Hilfe schrie, schritt der 17-Jährige ein und zog den Tatverdächtigen von der Frau weg. Zwischen dem 17-Jährigen und dem 39-Jährigen kam es anschließend zu einer Schlägerei, beide Kontrahenten wurden leicht verletzt. Hinzugerufene Einsatzkräfte konnten alle beteiligten Personen antreffen. Der Auseinandersetzung zwischen der Nettetalerin und dem Tatverdächtigen gingen vermutlich private Streitigkeiten des Vorabends voraus. Die Ermittlungen der Polizei hierzu dauern an. Der Dank der Polizei gilt dem 17-jährigen Nettetaler, der mit seinem mutigen Einschreiten möglicherweise schlimmeres verhindert hat. /cb (1083)

