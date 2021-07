Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tageswohnungseinbruch in Cuxhaven +++ Auffahrunfall in Spaden

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Donnerstag, den 29.07.2021, verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von 12:45 Uhr bis 14:30 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus in der Altenwalder Chaussee. Sie gelangten während der Abwesenheit der Bewohner über eine Nebeneingangstür in das Wohnhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach geeignetem Diebesgut. Die genaue Schadenssumme ist noch nicht bekannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven unter der 04721 573-0 zu melden.

----------------

Schiffdorf OT Spaden. Am Donnerstag ereignete sich kurz nach 12:00 Uhr ein Auffahrunfall auf der Leher Straße, in Höhe der dortigen Tankstelle. Eine 55-jährige Bremerhavenerin wollte mit einem Huyndai nach links auf das Tankstellengelände einbiegen und musste verkehrsbedingt warten. Ein hinter ihr fahrender 52-jähriger Schiffdorfer schätzte die Situation falsch ein und konnte in der Folge einen Auffahrunfall nicht mehr vermeiden. Er fuhr mit seinem Audi auf den Huyndai der noch wartenden Bremerhavenerin auf. Sie wurde zur Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht. Nach polizeilicher Kenntnis wurde sie glücklicherweise durch den Unfall nur leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden an den beiden PKWs dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste mittels Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

