Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Straftaten durch Georgier +++ Zeugenaufruf nach Unfall mit Fahrradfahrer

Cuxhaven (ots)

Polizeikommissariat Hemmoor. Am Mittwoch, 28.07.2021, wurden in einem Supermarkt in der Stader Straße in Cadenberge gegen 15:40 Uhr mehrere Packungen Zigaretten durch einen männlichen Täter entwendet. Als dieser von einer Mitarbeiterin des Marktes entdeckt wurde, ergriff er die Flucht, stieg in einen grauen Kleinwagen, der mit zwei weiteren Personen besetzt war und fuhr davon. Die Mitarbeiterin wurde an der Verfolgung des Täters durch eine weitere vierte männliche Person gehindert, die sich ihr in den Weg stellte. Durch die Polizei wurden umgehend Maßnahmen ergriffen, um auch die weiteren drei Fahrzeuginsassen zu ermitteln. Kurz nach 21:00 Uhr konnte ein grauer VW nahe der B73, auf den die Beschreibung passte, in der Bahnhofstraße gestoppt und kontrolliert werden. Im Fahrzeug befanden sich drei männliche Personen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die angebrachten Kennzeichen in Bremen entwendet worden waren, zudem ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer den Pkw unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt hat. Bei allen Beteiligten handelte es sich um männliche georgische Staatsbürger im Alter zwischen 24 und 36 Jahren. Bei der Kontrolle konnten die zuvor entwendeten Zigaretten nicht aufgefunden werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden alle Personen aufgrund fehlender Haftgründe entlassen. Durch das Polizeikommissariat Hemmoor wurden diverse Strafverfahren u.a. wegen Diebstahls, Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

-------------------

Cuxhaven. Am Mittwoch, 28.07.2021, ereignete sich gegen 07:30 Uhr an einer Ausfahrt an der Papenstraße, kurz hinter den Bahnschienen ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Ein Radfahrer sei auf der linken Seite in Richtung Stadtmitte gefahren. Als er die Ausfahrt passierte, habe ihn ein Audi, der aus der Ausfahrt auf die Papenstraße einfuhr, am Hinterrad touchiert. Hierdurch kam der 21-jährige Cuxhavener mit seinem Fahrrad zu Fall. Der Pkw, den er als schwarzen Audi beschrieb, sei dann in Richtung Kreisverkehr stadtauswärts auf der Papenstraße davongefahren, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Fahrzeug und dessen Fahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Cuxhaven unter der 04721 573-0 zu melden.

