Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Parkscheinautomaten waren das Ziel Unbekannter

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Zwischen Freitag 12 Uhr und Montag 14:30 Uhr, wurde im Schwarzen Weg mittels unbekanntem Gegenstand, vermutlich Trennschleifer, versucht den Parkscheinautomaten zu öffnen. Dies misslingt jedoch. Es wird von weiteren Versuchen abgelassen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 150 Euro.

Am heutigen Dienstag wurde um 9 Uhr festgestellt, dass in Cuxhaven-Sahlenburg in der Wernerwaldstraße an einem Parkscheinautomaten zwei von vier Multimonierschrauben aus einem Betonfundament herausgerissen wurden. Der Parkscheinautomat bleibt funktionsfähig. Die Schadenshöhe beträgt ca. 50 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell