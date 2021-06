Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unfallflucht auf Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Stuttgarter Straße in Vaihingen an der Enz ereignete sich am Samstag zwischen 18:00 Uhr und 18:50 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen dort abgestellten VW und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz bittet unter Tel. 07042 941 0 um Zeugenhinweise.

