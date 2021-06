Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: 18-Jähriger flüchtet nach Unfall

Ludwigsburg (ots)

Der 18-jährige Fahrer eines Peugeot beschäftigte am Samstag beginnend ab 21:30 Uhr mehrere Streifenbesatzungen des Polizeireviers Ditzingen. Der junge Mann war mit drei Mitfahrern in dem Wagen unterwegs, als er beim Abbiegen von der Stuttgarter Straße in die Schmale Straße in Münchingen unvermittelt beschleunigte und der Peugeot frontal eine Hausecke rammte. Als die verständigten Polizeibeamten an der Unfallstelle eintrafen, rannte der 18-Jährige davon. An der Unfallstelle hatten sich zwischenzeitlich eine größere Anzahl an Personen eingefunden, die zum Teil stark alkoholisiert waren. Bei der Kollision wurden zwei der Mitfahrer leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Zuge der polizeilichen Fahndung konnte der 18-Jährige gegen 23:00 Uhr in der Krezengasse vorläufig festgenommen werden. Der junge Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und der Peugeot war nicht versichert. Der 18-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Schäden am Peugeot belaufen sich auf etwa 4.000 Euro. Der an der Hauswand verursachte Sachschaden wurde bislang noch nicht beziffert.

