Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Neuhofen) Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Neuhofen (ots)

Am gestrigen Morgen, gegen 08:00 Uhr, befuhr eine 67-jährige PKW-Fahrerin einen Parkplatz in der Otto-Dill-Straße. Hierbei übersah die Autofahrerin einen querenden, 39-jährigen Fußgänger und streifte diesen leicht am Arm. Durch den Rettungsdienst wurde der leicht verletzte Fußgänger in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die Fahrerin wird wegen Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell