Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Shisha-Bar - Eigentümer wird aufmerksam -Täter flüchten

Pirmasens (ots)

Am Montag, gegen 01:00 Uhr, hört der Besitzer einer Shisha-Bar in der Schloßstraße Geräusche. Er überrascht vermutlich drei Täter, die sofort flüchten. Einer flieht über die zuvor aufgebrochene Haupteingangstür, die andern beiden verlassen die Bar über einen Hintereingang in Richtung Dankelsbachstraße.

Die Täter hatten zuvor versucht, einen Geldautomaten aufzubrechen. Entwendet wurden eine silbergraue Münzkasse mit Bargeld in noch unbekannter Höhe und Zigaretten. Der angerichtete Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell