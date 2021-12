Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in eine Lagerhalle "Im Wiesel"

Gersbach (ots)

Am vergangenen Mittwoch wurde festgestellt, dass unbekannte Täter eine Scheibe einer Lagerhalle eingeschlagen hatten. Die Firma liegt in der Straße "Im Wiesel" und die Tat hat sich irgendwann in den beiden davor liegenden Wochen ereignet. Die Täter entwendeten eine rote Kiste mit Werkzeug im Gesamtwert von circa 800 Euro Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell