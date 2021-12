Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Hauenstein, Landstraße 495 (ots)

Am Freitag, den 03.12.2021 gegen 17:00 Uhr kam es auf der L495, zwischen Lug und Hauenstein kurz vor dem Ortseingang zu einer Spiegel-Spiegel-Berührung zweier Pkw´s. Der Unfallverursacher befuhr vorab mit seinem weißen Transporter, ähnlich Mercedes Sprinter, die L495 von Lug kommend in Richtung Hauenstein. Dort kam er in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenspur, wo er mit dem Spiegel einer entgegenkommenden roten Mercedes V-Klasse kollidierte. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde das nachfolgende Fahrzeug der V-Klasse, ein blauer Hyundai i30, ebenfalls beschädigt. Der Transporter setzte seine Fahrt fort, ohne sich um Schadensregulierung zu bemühen. Laut Angaben der Geschädigten befanden sich zwei bis drei Fahrzeuge hinter dem Transporter. Die Polizeiinspektion Dahn sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sachen machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 06391.9160 oder per Mail (pidahn@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen. /pidn

