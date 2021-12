Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Drei leicht verletzte Personen bei Brand zweier Mülltonnen

Erfweiler, Hohlweg (ots)

Am Samstag, den 04.12.2021 gegen 18:35 Uhr wurde die Polizeiinspektion Dahn über einen Brand im Hohlweg in Erfweiler alarmiert. Vor stellte sich heraus, dass zwei Mülltonnen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand gerieten. Da diese unmittelbar vor der Garage des Wohngebäudes standen, wurde die Fassade durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer konnte zügig durch das schnelle Einschreiten der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand erlitten die 89-jährige Bewohnerin des Hauses sowie zwei Nachbarinnen (48 Jahre und 51 Jahre) leichte Verletzungen in Form einer Rauchgasintoxikation. Die drei Frauen wurden nach medizinischer Erstversorgung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro. /pidn

