Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus Pkw

Erlenbach bei Dahn, Parkplatz Burg Berwartstein (ots)

Am Sonntag, den 05.12.2021 gegen 11:00 Uhr parkte die Geschädigte ihren Pkw, VW Golf auf dem Parkplatz der Burg Berwartstein und begab sich fußläufig in Richtung Burg. Als sie wenige Minuten später nochmals zu ihrem Pkw zurückkehrte, konnte sie feststellen, dass eine männliche Person sich an ihrem Fahrzeug zu schaffen machte. Nach Erblicken der Geschädigten flüchtete der Mann mit einem schwarzen Kleinwagen mit ausländischem Kennzeichen. Aus dem Pkw der Geschädigten wurde ihre Handtasche samt Inhalt gestohlen. Die Polizeiinspektion Dahn sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sachen machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 06391.9160 oder per Mail (pidahn@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen. /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell