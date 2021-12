Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl einer Geldbörse

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 04.12.2021, gegen 12:30 Uhr ereignete sich in einem Einkaufsmarkt in der Arnulfstraße, Pirmasens der Diebstahl einer Geldbörse. Eine 54-jährige stellte an der Kasse des Marktes fest, dass bisher unbekannte Täter ihr die Geldbörse aus der offen Handtasche entwendeten. Die Handtasche befand sich unbeaufsichtigt in dem Einkaufswagen den die Frau nutzte. Neben Bargeld wurden auch EC-Karten und Ausweisdokumente der Frau entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 100,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell