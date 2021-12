Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mehrere Verkehrsunfälle bei spiegelglatter Fahrbahn

Ruppertsweiler, B10 Höhe Abfahrt Ständenhof (ots)

Am Sonntag, den 05.12.2021 kam es in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr auf der B10 in Höhe der Abfahrten Ständenhof in beiden Fahrtrichtungen zu mehreren Unfällen aufgrund winterglatter Fahrbahn. Zunächst ereigneten sich in Fahrtrichtung Landau zwei unabhängig voneinander stattgefundene Unfälle mit jeweils einem Unfallbeteiligten, welche jeweils aufgrund winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren und mit der Leitplanke kollidierten. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste abgeschleppt werden. Sachschaden jeweils zwischen 14000 und 16000 Euro. In Fahrtrichtung Pirmasens verlor ebenfalls eine Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Sachschaden ca. 2000 Euro. Gegen 17:00 Uhr verlor ein überholender Pkw die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der hinter dem Pkw fahrende Pkw nahm dies zu spät war. Die beiden Pkw kollidierten. Durch den Zusammenstoß wurde einer der Pkw gegen den nebenan fahrenden unbesetzten Reisebus gedrückt, wodurch der Reisebus in den rechten Graben ausweichen musste. Einer der Pkw-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leichtverletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch entsprechenden Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Gesamtschaden ca. 30000 Euro. /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell