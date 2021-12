Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheit im Verkehr

Dahn, Pirmasenser Straße (ots)

Am Samstag, den 04.12.2021 gegen 20:50 Uhr sollte in der Pirmasenser Straße in Dahn ein Kleinkraftrad durch eine Streife der Polizeiinspektion Dahn einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Erblicken der Streife versuchte sich der Fahrzeugführer der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Hierbei befuhr er den Radweg parallel zu den Bahngleisen in der Raiffeisenstraße. Dort konnte er jedoch fußläufig durch die Beamten verfolgt und gestellt werden. Der 48-jährige Mann aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin besteht der Verdacht, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt. Gegen den Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. /pidn

