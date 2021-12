Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden aufgrund medizinischer Notlage

Wilgartswiesen, Bundesstraße 10 (ots)

Am Samstag, den 04.12.2021 gegen 18:20 Uhr kam es auf der B10, Höhe Wilgartswiesen zu einem Alleinunfall eines 41-jährigen Mannes aus dem Kreis Germersheim. Demnach befuhr dieser vorab mit seinem Pkw die B10 von Landau kommend in Richtung Pirmasens. In der Tunnelröhre bei Annweiler soll der Mann bereits in Schlangenlinien gefahren und in Höhe der Kläranlage die linke Leitplanke touchiert haben. Am Ende der zweispurigen Richtungsfahrbahn kollidierte er mit seinem Fahrzeug in der Linkskurve mit der rechten Leitplanke und kam dort letztendlich zum Stehen. Eine Alkohol- und Drogenbeeinflussung konnte schnell ausgeschlossen werden. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Mann während der Fahrt in eine medizinische Notlage geriet und somit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Mann wurde glücklicherweise nur leichtverletzt und ist wieder wohlauf. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell