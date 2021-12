Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Dahn, Kirchgasse (ots)

In der Nacht von Freitag, 03.12.2021 auf Samstag, 04.12.2021 wurde ein roter Renault Clio, welcher auf dem Parkplatz vor der katholischen Kirche in der Kirchgasse in Dahn abgestellt war, durch unbekannte Täter auf der Beifahrerseite zerkratzt. Die Polizeiinspektion Dahn sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sachen machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 06391.9160 oder per Mail (pidahn@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen. /pidn

