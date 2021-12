Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geldbeutel aus Pkw gestohlen

Pirmasens (ots)

Zwischen Samstag, 14:30 Uhr, und Sonntag, 14:30 Uhr, entwendete ein unbekannter Dieb einen Geldbeutel aus einem wahrscheinlich nicht verschlossenen Hyundai Tucson. Der Hyundai war Höhe Lindenstraße 50 geparkt. Der Besitzer fand seinen Geldbeutel schließlich im benachbarten Gelände der Stadtwerke wieder. Das Bargeld in Höhe von circa 15 Euro und die Scheckkarte fehlten. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

