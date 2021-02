Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

PK BAD SALZDETFURTH (Lö) Am Freitag, den 26.02.2021, im Zeitraum von 09:45 Uhr bis 12:15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Pkw Opel Astra einer einer 24-jährigen Frau aus Bad Salzdetfurth. Diese hatte ihren Pkw in dem Zeitraum auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Wehrstedt, Ahnepaule und anschließend auf dem Parkplatz des Südstadt-Center, Bodenburger Straße, in Bad Salzdetfurth, abgestellt. Die Geschädigte kann im Nachhinein nicht mehr mit Gewissheit sagen, auf welchem dieser beiden Parkplätze der Schaden letztendlich verursacht worden ist. Zu vermuten ist, dass der Unbekannte wohl beim Parkvorgang gegen die hintere linke Fahrzeugseite des Opel Astra gestoßen ist. Hierbei entstand an der Schürze ein Schaden von ca. 500,- Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher im Anschluß unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei bittet nun mögliche Unfallzeugen, sich bei dem Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer 05063/901-0, zu melden.

