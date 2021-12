Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Sprengung Geldautomat

Niederkrüchten (ots)

Am Mittwoch gegen 01.34 Uhr wurden die Anwohner der Hochstraße in Niederkrüchten durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Mindestens drei dunkel gekleidete und bislang unbekannte Täter haben einen Geldausgabeautomaten der ehemaligen Filiale der Sparkasse Krefeld auf der Hochstraße gesprengt. Sie flüchteten in einem weißen Kleinwagen Mini oder Fiat 500 vom Tatort über die Hochstraße zur B 221 und anschließend in Richtung Autobahn 52. Durch Zeugen wurden laute Geräusche des Motors und der Abgasanlage wahrgenommen, sodass es sich vermutlich um ein getuntes Fahrzeug handelte. Der Automat und der SB- Bereich der Sparkasse wurden erheblich beschädigt. Gefahren für die Anwohner bestanden nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Weitere Zeugenhinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (1091)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell