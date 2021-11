Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 05.11.2021, gegen 13:45 Uhr, wird ein Rollerfahrer in der Münsterstraße angehalten und kontrolliert, nachdem er das Rotlicht einer Ampel missachtet hat. In der Kontrolle ergibt sich, dass der 23-jährige Vechtaer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem ergibt sich der Verdacht, dass er unter der Beeinflussung von Betäubungsmitteln steht. Dem Beschuldigten wird die Weiterfahrt untersagt. Es erfolgt die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens.

Hagstedt - Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am Fr., 05.11.2021, gg. 14.45 h befuhr ein 53-jähriger aus Lettland mit seinem Pkw DB die B 69 von Langförden in Rtg. Schneiderkrug. In einer langgezogenen Linkskurve in Höhe der Ortschaft Hagstedt verlor er vermutlich aufgrund starker Alkoholbeeinflussung die Kontrolle über den Pkw. Er kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten, überquerte einen Graben und kam ca. 50 Meter weiter auf einem Feld zum Stillstand. Es entstanden dabei Sachschäden. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb er unverletzt. Dem Fahrer, gemessener Alkoholwert 2,23 Promille, wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Vechta - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Freitagnachmittag, gegen 15:30 Uhr kam es in Vechta, Kuhmarkt, zu einem Auffahrunfall - ohne Verletzte. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta erkannte eine haltende 42-jährige Pkw-Fahrerin aus Vechta vor ihm zu spät und fuhr auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Verursacher unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Dem Beschuldigten wird die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Wohnungseinbruch

Am 05.11.2021 kam es in der Zeit von 15:15 - 19:00 in der Bachstraße in Vechta zu einem Wohnungseinbruch. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und gelangten so in das Innere. Dort entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta Tel.: 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

Bakum - Einbruch in Schuppen

Zwischen Donnerstag, 04.11.2021, 17:00 Uhr und Freitag, 05.11.2021, 06:00 Uhr kam es an der Cloppenburger Straße zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter brach in den Lagerschuppen einer Elektro-Firma ein und entwendete aus diesem diverse Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446-959710) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Pedelec-Fahrerin

Am Freitag, 05.11.2021, kam es gegen 07:00 Uhr an der Kreuzung der Lohner Straße zur Friesenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Edewecht wollte von der Friesenstraße nach rechts in die Lohner Straße abbiegen. Hierbei übersah er eine 34-jährige Pedelec-Fahrerin aus Lohne, die den Radweg der Lohner Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Frau leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell