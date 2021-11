Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Diebstähle aus PKW

Im Tatzeitraum vom 03.11.2021/20:00 Uhr bis zum 04.11.2021/06:30 Uhr kam es zu zwei Diebstählen aus PKW in der Huntestraße in 49681 Garrel. Der oder die Täter sind bislang noch unbekannt. Das Diebesgut hat insgesamt einen Wert von ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Garrel unter der Rufnummer 04474/93942-0 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Autotuning-Verstöße

Am 05.11.2021, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 02:00 Uhr, wurden vor allem im Stadtgebiet Cloppenburg diverse Kontrollen hinsichtlich des unerlaubten Autotunings durchgeführt. Es wurden in drei Fällen Kraftfahrzeuge in Betrieb genommen, obwohl die Betriebserlaubnis erloschen war. Gründe hierfür waren u.a. ein erhöhter Schallpegel, veränderte Rückscheinwerfer, eine fehlende Dämmmatte und eine veränderte Abgasanlage. Entsprechende Verstöße wurden von der Polizei Cloppenburg geahndet. Für die betroffenen Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt erstmal beendet.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am 28.10.2021, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 19:00 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß auf einem Parkplatz bei der Post in 49681 Garrel (Von-Galen-Straße) abgestellten PKW.. Danach verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Garrel unter der Rufnummer 04474/93942 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell