POL-CLP: Personalwechsel bei der Polizeistation Molbergen

Zum 1. Oktober 2021 gab es bei der Polizeistation Molbergen einen Personalwechsel. Polizeioberkommissar Thomas von Bargen und Polizeikommissarin Marina Gunz sind nun die Ansprechpartner für alle polizeilichen Belange der Gemeinde.

Thomas von Bargen begann seine dienstliche Laufbahn 1991 bei der Polizei Niedersachsen im mittleren Dienst. Danach führte ihn der Weg zur Bereitschaftspolizei Oldenburg. 1995 kehrte er zunächst wieder an seinen Geburtsort Cuxhaven zurück und versah dort Dienst im Einsatz- und Streifendienst. Anschließend absolvierte er das Studium von 2003 bis 2006 an der Fachhochschule. Danach folgte der Aufstieg in den gehobenen Dienst. Es schlossen sich sodann mehrere Verwendungen an, u.a. als Einsatzleitbeamter in Oldenburg, Diensthundeführer in der Polizeidirektion Oldenburg und Einsatztrainer sowie bis 2021 als Ausbilder an der Polizeiakademie Niedersachsen. Der Oldenburger ist verheiratet und hat vier Kinder.

Marina Gunz hat nach ihrem Studium an der Polizeiakademie ihren Dienst im Einsatz- und Streifendienst in Delmenhorst versehen. Danach war sie in der Kooperativen Leitstelle in Oldenburg eingesetzt, bevor sie schließlich zum Polizeikommissariat Friesoythe in den Einsatz- und Streifendienst wechselte. Die Neuscharrelerin ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Für beide ist der Dienst auf einer Polizeistation eine neue Herausforderung. Sie freuen sich auf die neue Aufgabe, den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern sowie auf die Zusammenarbeit mit den anderen Behörden und Einrichtungen der Gemeinde.

Der Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, Ltd. Polizeidirektor Jörn Kreikebaum: "Ich freue mich sehr, dass wir Frau Gunz und Herrn von Bargen mit ihren sehr unterschiedlichen beruflichen Erfahrungen als neues Team für die Polizeistation Molbergen gewinnen konnten. Damit sind wir dort zukünftig sehr gut aufgestellt."

