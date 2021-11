Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Diebstahl aus Pkw

In der Zeit zwischen Montag, 1. November 2021, 19.00 Uhr und Dienstag, 2. November 2021, 5.30 Uhr, durchsuchte eine bislang unbekannte Person insgesamt fünf nicht verschlossene Pkw, welche auf einer Hofzufahrt im Schwalbenweg standen. Aus drei Fahrzeugen wurden Gegenstände wie Kleingeld und eine Taschenlampe sowie eine Handtasche entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Garrel - Diebstahl eines Mercedes

In der Zeit zwischen Mittwoch, 3. November 2021, 21.00 Uhr und Donnerstag, 4. November 2021, 6.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen Mercedes von einem Grundstück in der Teichstraße. Der Pkw stand dort unverschlossen und mit steckendem Schlüssel. Nach ca. 200 m blieb der Wagen allerdings vermutlich aufgrund eines technischen Defektes stehen und die Täter entfernten sich vom Tatort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Essen - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit zwischen Mittwoch, 3. November 2021, 19.00 Uhr und Donnerstag, 4. November 2021, 8.30 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person in ein Wohnhaus in der Aldburgis Straße einzubrechen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Garrel - Diebstahl von zwei Rollern

In der Zeit zwischen Mittwoch, 3. November 2021, 23.00 Uhr und Donnerstag, 4. November 2021, 7.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen zwei verschlossen abgestellte, nicht fahrbereite, aber noch versicherte Roller vom einem Grundstück im Goldammerweg. Es handelte sich dabei um einen Peugeot Speedfight 2 mit dem Versicherungskennzeichen BDO519 sowie um einen Kwang Yang Kymco Agility mit dem Versicherungskennzeichen BDO518. Beim Abtransport verursachen die Täter einen Lackschaden an einem auf dem Grundstück abgestellten Pkw. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 4. November 2021, um 5.05 Uhr, kam ein 30-jähriger Autofahrer im Kurvenbereich der Böseler Straße zunächst leicht nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf kam er schließlich links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben. Der Autofahrer aus Bösel wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell