Barßel- Sachbeschädigung an Desinfektionssäule und Wettkampfbüro

Zwischen Freitag, den 29.Oktober 2021 und Samstag, den 30.Oktober 2021 wurde durch bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe des Wettkampfbüros am Sportplatz an der Westmarkstraße eingeschlagen. Zudem wurde eine Desinfektionssäule auf dem Hafengelände beschädigt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: 04499-922200 entgegen.

Saterland- Diebstahl von Baustelle

Zwischen Montag, den 01.November 2021, gegen 18.00 Uhr und Mittwoch, den 03.November 2021, um 12.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter diverse Baumaterialen einer Baustelle am Dr.h.c.-Peter-Waskönig-Ring entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.: 04498-923770 entgegen.

