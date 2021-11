Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines Pedelecs

Am Mittwoch, 03. November 2021, wurde zwischen 15.00 Uhr und 18.50 Uhr in der Langen Straße vor dem Hintereingang eines dortigen Bekleidungsgeschäftes das graue E-Bike GAZELLE einer 48-Jährigen aus Cloppenburg gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Ladendiebstahl

Am Mittwoch, 03.November 2021, kam es in einem Bekleidungsgeschäft in der Langen Straße zum Diebstahl diverser Bekleidungsgegenstände. Die Etiketten wurden durch die unbekannten Täter in den Kabinen zurückgelassen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Tuning

Am Mittwoch, 03. November 2021, wurde gegen 23.30 Uhr in der Eschstraße eine 21-jährige Fahrzeugführerin aus Lastrup kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass die Betriebserlaubnis für ihren PKW erloschen war, nachdem ein vom Serienstand abweichender Frontspoiler angebracht wurde. Zudem war auch die Auspuffanlage des PKW manipuliert worden. Der 21-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Gegen einen 20-jährigen PKW-Fahrer aus Essen (Oldenburg) wurde ebenfalls eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt, nachdem dieser um 21.55 Uhr die Eschstraße mit unnötigem Lärm durch durchdrehende/quietschende Reifen befahren hatte.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 03. November 2021, kam es zwischen 13.20 Uhr und 13.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Pingel-Anton zu einer Verkehrsunfallflucht: Durch einen bislang unbekannten Beteiligten wurde der Pkw eines 37-Jährigen aus Cloppenburg vermutlich beim Ein-/Ausparken in/aus einer Parklücke beschädigt. Hierdurch entstand Sachschaden am schwarzen PKW VW Passat in Höhe von 500 Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es ebenfalls am Mittwoch, 03. November 2021, zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr: Der Geschädigte, ein 46-Jähriger aus Cloppenburg, parkte sein Fahrzeug Opel Zafira in grau in der Nähe des Stadtparks Cloppenburg und verließ die Örtlichkeit. Während der Abwesenheit des Geschädigten touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer dessen PKW an der Fahrertür und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Durch die Kollision wurden mögliche weiße Lackanhaftungen an der Fahrertür hinterlassen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen zurzeit keine Informationen vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines Pedelec-Akkus

Am Mittwoch, 03. November 2021, zwischen 05.50 Uhr und 07.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Cappelner Straße den Akku eines blauen Pedelecs RALEIGH Dover eines 52-Jährigen aus Cloppenburg. Das E-Bike war zum Tatzeitpunkt vor einem dortigen Verbrauchermarkt abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 03. November 2021, kam es um 17.25 Uhr auf der Cappelner Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 18-jährige PKW-Fahrerin aus Werlte befuhr die Cappelner Straße in Fahrtrichtung Cappeln. In Höhe der dortigen Linkskurve kam sie aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hierdurch ca. 15 Meter Leitplanke. Ihr PKW war nicht mehr fahrbereit. Die 18-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 5500 Euro.

Lindern - Brand eines PKW

Am Mittwoch, 03. November 2021, geriet um 17.25 Uhr in der Hauptstraße der PKW eines Transportunternehmens aus Lähden in Brand. Das Feuer konnte durch den Fahrzeugführer mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Eine abschließende Löschung erfolgte durch die Freiwillige Feuerwehr Lindern, welche mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 5000 Euro.

Essen (Oldenburg) - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 02. November 2021, wurde um 15.45 Uhr auf der Beverner Straße ein 50-jähriger Fahrzeugführer aus Essen (Oldenburg) kontrolliert, da weder er, noch seine beiden 42- bzw. 49-jährigen Mitfahrerinnen (ebenfalls beide aus Essen (Oldenburg)) angeschnallt waren. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 50-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Gegen die Halterin des PKW wurde ein gesondertes Ermittlungsverfahren eingeleitet, da sie zugelassen hatte, dass der 50-Jährige den PKW trotz nicht vorhandener Fahrerlaubnis geführt hatte.

Essen (Oldenburg) - Pkw-Diebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 1. November 2021, 21.00 Uhr und Dienstag, 2. November 2021, 10.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen dunkelblauen Ford Fiesta. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz vor einer Pizzeria in der Wilhelmsstraße. Zur Tatzeit waren die amtlichen Kennzeichen "CLP-SI276" angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Lastrup - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, 03. November 2021, wurde um 18.30 Uhr in der Straße Drenkelvehn eine 23-jährige Fahrerin eines Elektroscooters festgestellt, deren Fahrzeug nicht versichert war. Der 23-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell