Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Marsberg: Am Sonntag im Zeitraum zwischen 17:30 und 20 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Bombergweg eingebrochen. Wie die Täter in das Haus gelangt sind, ist derzeit noch unklar. Es wurde Bargeld und diverse Schmuck entwendet.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

