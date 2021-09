Polizei Paderborn

POL-PB: 12-jähriger Radfahrer verletzt

Paderborn-Elsen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Alisostraße mit der Von-Ketteler-Straße in Paderborn-Elsen hat sich ein 12-jähriger Radfahrer am Montagmorgen leichte Verletzungen zugezogen. Eine 42-jährige VW Polofahrerin wollte gegen 07.55 Uhr von der Alisostraße aus nach rechts in die Von-Ketteler-Straße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Kind, das auf der Von-Ketteler-Straße auf dem Radweg entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Sander Straße unterwegs war. Ein Rettungswagen brachte den Jungen in ein Paderborner Krankenhaus.

