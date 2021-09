Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Kindergarten sowie angrenzenden Garagen

Paderborn (ots)

33098 Paderborn, Pankratiusstraße 82

Samstag 11.09.2021, 01:00 Uhr - 06:00 Uhr

Zur o. g. Tatzeit gelangten UBT durch Auftreten einer Terrassentür in den Kindergartens St. Elisabeth in der Pankratiusstrße 82. Aus den Räumlichkeiten wurde diverses Diebesgut im Innen- u. Außenbereich zusammengetragen und zum Abtransport bereit gelegt. Des Weiteren wurden auf dem Gelände des Kindergartens ein Holzschuppen sowie zwei in der Nähe befindliche Garagen von den Tätern teilweise gewaltsam geöffnet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Der genaue Umfang des Diebesgutes steht noch nicht fest.

