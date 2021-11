Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Pkw erfasst Pedelec - 20-jährige schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Dienstagmorgen um kurz vor neun Uhr, beabsichtigte ein 39-Jähriger mit seinem Pkw vorsichtig vom Gelände der Antoniusschule auf die Sutthauser Straße aufzufahren. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er dennoch die von rechts herannahende Pedelec-Fahrerin, die auf der Sutthauser Straße in Richtung Osnabrück unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Ford Focus und dem Zweirad. Die 20-Jährige erlitt dabei schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht und befindet sich in stationärer Behandlung.

