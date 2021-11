Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück

Bissendorf: Erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung

Osnabrück (ots)

Seit Dienstagmittag (09.11.21) wurde ein 70-jähriger Mann aus Bissendorf vermisst. Der Senior hatte beabsichtigt, gegen 13 Uhr mit dem Bus in den Osnabrücker Stadtteil Dodesheide zu fahren, kam dort bei seinen Verwandten aber nicht an. Am Abend schalteten Angehörigen die Polizei ein.

Am Mittwochmorgen veranlasste die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung in der örtlichen Presse und den sozialen Netzwerken. Nachdem mehrere Hinweise auf dem Kommissariat in Melle eingegangen waren, wurde der Vermisste an einer Bushaltestelle entdeckt.

Offensichtlich hatte der Mann dort die Nacht verbracht, nachdem er zuvor einen falschen Bus genommen hatte. Trotz der niedrigen Nachttemperaturen geht es dem Mann den Umständen entsprechend gut, Angehörige nahmen ihn in Obhut.

Die Ermittler des Polizeikommissariats Melle bedanken sich ausdrücklich für die Mithilfe von Bevölkerung und Medien.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell