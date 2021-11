Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Pkw erfasste Fußgängerin in Rulle

Wallenhorst (ots)

Am Dienstagmittag, gegen 11:58 Uhr, wurde in Rulle eine Frau von einem Pkw erfasst und dabei schwer verletzt. Ein 20-jähriger Mann aus Wallenhorst befuhr mit seinem VW Bora gerade die Poststraße in Richtung Gruthügel, als eine 78-jährige Wallenhorsterin in Höhe einer Apotheke auf die Fahrbahn trat. Der Heranwachsende nahm die Frau zu spät wahr und erfasste sie mit seinem Pkw. Die Seniorin wurde von Ärzten umliegender Praxen erstversorgt und anschließend vom Rettungsdienst mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht. Der junge Autofahrer erlitt einen Schock, ansonsten blieb er unverletzt. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell