Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Verkehrszeichen überfahren

Diez (ots)

Am Montag, den 18.01.2021, kam es zwischen 23:00 und 23:20 Uhr in der Wilhelmstraße an der Einmündung Rudolf-Dietz-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW ein Verkehrszeichen an einer der dortigen Verkehrsinseln überfuhr. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Bei dem flüchtigen PKW dürfte es sich um einen Geländewagen handeln, welcher am Heck ein Reserverad mitführt.

Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Verursacher sowie dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-6010

E-Mail: pidiezwache@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell