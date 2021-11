Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Strom abgezapft - Polizei entdeckt Rauschgift

Kaiserslautern (ots)

Strom hat ein 43-Jähriger an einer Außenlaterne eines Wohnanwesens in der Barbarossastraße abgezapft. Einem Hausbewohner fiel das angeklemmte Kabel auf. Es führte direkt in die Wohnung des 43-Jährigen. Dort stellte eine Polizeistreife eine Steckdosenleiste fest, an welcher der Mann eine Lampe und sein Handy betrieb. Die Kabelkonstruktion baute der 43-Jährige ab. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Entziehung elektrischer Energie.

Weil die Beamten bei ihm in der Wohnung auch Cannabis und Amphetamin entdeckten, muss sich der 43-Jährige wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Dem Mann war ein süßlicher Duft, der in seiner Wohnung feststellbar war, zum Verhängnis geworden. Das Rauschgift stellte die Polizei sicher. |erf

