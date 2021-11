Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde in der Barbarossastraße ein schlafender 27-jähriger Amerikaner in seinem Fahrzeug angetroffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt und nach Ausnüchterung wieder ausgehändigt.

