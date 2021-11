Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Drei unbekannte Personen treten auf Jugendlichen ein

Osnabrück (ots)

Nach einer Feier am 5.11.21 begab sich ein 17-Jähriger in Begleitung einer Freundin gegen kurz vor Mitternacht auf den Weg nach Hause. Als sie in Richtung Skaterpark liefen wurden sie an der Straße "Am Wellenbad" von drei männliche Personen nach Zigaretten und Feuer gefragt. Die Jugendlichen verneinten die Frage. Im weiteren Verlauf kam es zu einem erneuten Aufeinandertreffen und es entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen beiden Parteien. Daraufhin wurde der Heranwachsende von den drei südländisch aussehenden Männern zu Boden gestoßen, wo sie auf ihn eintraten. Nachdem die Beschuldigten von ihrem Opfer abließen flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die zum o.a. Zeit Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu der Personengruppe geben können. Das Kommissariat in Melle ist unter 05422/920600 erreichbar.

