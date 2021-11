Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Zigarettenautomat aufgesprengt

Rhede (ots)

Am Sonntagabend sprengten noch unbekannte Täter gegen 22.45 Uhr einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten Bargeld und Zigaretten. Tatort ist der Parkplatz des Netto-Marktes an der Münsterstraße. Ein ca. 50 m entfernt stehenden Zigarettenautomat war aufgeflext und auch entleert worden.

Zeugen waren durch das Explosionsgeräusch aufmerksam geworden und konnten den Täter beobachten, wie dieser die Diebesbeute in einem Rucksack verstaute und auf einem Mountainbike davon fuhr, als sich ein Passant näherte. Der Täter war dunkel gekleidet (u.a. Kapuzenjacke oder -pullover). An dem Fahrrad befand sich vorne eine LED-Lampe. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

