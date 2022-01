Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Jugendliche zündeln im Wald.

Lippe (ots)

Ein 47-jähriger Lagenser, der Samstagabend (8. Januar 2022) mit seinem Hund im Stadtwald spazieren ging, sah gegen 20:50 Uhr Flammen in der Nähe der Waldhütte am Stadtförster-Schmidtmeier-Weg. Als er der Sache nachging, sah er, wie Jugendliche davon rannten. Das Feuer hatte einen Radius von etwa 1,5 Metern und drohte sich auf die Hütte auszubreiten. Der 47-Jährige zog die angezündeten Holzscheite auseinander, so dass die alarmierte Feuerwehr nicht mehr allzu viel ablöschen musste. Hinweise zu den Jugendlichen, die das Feuer vermutlich entzündet haben, nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 05231/6090 entgegen.

