POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Bestattungsinstitut.

Unbekannte brachen zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen (8.-9. Januar 2022) in ein Bestattungsinstitut im Steinweg ein. Die Täter schlugen das Glas eines Fensters ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Sie entkamen mit einer Dokumententasche, derer sie sich in der Echternstraße entledigten. Eine Zeugin fand die Tasche dort am Sonntagmorgen. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090 entgegen.

