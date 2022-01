Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Klüt. Enkeltrickbetrüger gehen in U-Haft.

Lippe (ots)

Am Freitag (7. Januar 2022) haben Polizei, eine 77-jährige Detmolderin sowie ihr Sohn hervorragend "zusammengearbeitet" und so zwei Enkeltrick- Betrügerinnen und einen -Betrüger zur Strecke gebracht. Die Täter meldeten sich gegen 12:30 Uhr telefonisch bei der 77-Jährigen und gaben vor, dass die Tochter der Frau einen Unfall gehabt habe. Um auf Kaution von der Polizei entlassen werden zu können, forderten die angeblichen Polizisten einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag. Die ältere Dame, die den Betrug sofort durchschaut hatte, spielte das Spiel mit und informierte parallel zu dem Anruf ihren Sohn, der wiederum die richtige Polizei verständigte. Gemeinsam lockte man das Trio in eine Falle. Die Geldübergabe an einen angeblichen Mitarbeiter des Amtsgerichts sollte gegen 16:15 Uhr an der Haustür des vermeintlichen Opfers erfolgen. Polizeibeamte hatten sich bereits postiert und konnten zunächst einen 42-jährigen Mann aus Bielefeld festnehmen. Kurz vor der Festnahme fiel den dort eingesetzten Beamten ein blauer Mercedes mit polnischen Kennzeichen auf. Dieser wurde kurze Zeit später in einer Sackgasse aufgefunden. Eine aufmerksame Zeugin gab den entscheidenden Hinweis, dass die beiden Frauen, die zuvor in dem Mercedes gesessen hatten, über einen angrenzenden Acker geflohen seien. Nach kurzer Verfolgung konnten die Beamten auch die beiden Frauen im Alter von 23 und 38 Jahren festnehmen. Die 38-Jährige hat einen Wohnsitz in Bielefeld, die 23-Jährige wohnt in Polen. Ein Richter erließ Untersuchungshaft gegen alle drei Personen. Die weiteren Ermittlungen dazu laufen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell