Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - Trunkenheitsfahrt endete im Straßengraben

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagabend gegen 23.20 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann aus Bielefeld mit seinem Pkw Volvo die Tunnelstraße in Richtung Leopoldshöhe. In Höhe der Fußgängerbrücke "Hanegge" kam er nach links von der Fahrbahn ab, kreuzte die Gegenfahrspur und verunfallte im angrenzenden Straßengraben. Der leicht verletzte Fahrer wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus in Bielefeld zugeführt. Dort wurde ihm auch eine erforderliche Blutprobe entnommen, da er unter Alkoholeinfluss stand. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Pkw musste mittels eines Krans aus dem Graben geborgen werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell