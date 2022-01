Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Im Kreuzungsbereich kollidiert

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagmittag gegen 11.55 Uhr kam es an der Kreuzung Heidensche Straße / Ostring / Triftenstraße zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Zum Unfallzeitpunkt war die Lichtsignalanlage im Kreuzungsbereich ausgefallen, sodass die Verkehrsregelung durch Verkehrszeichen erfolgte. Eine 41-jährige Frau aus Lage befuhr mit ihrem Fiat den Ostring und wollte die Kreuzung in Richtung Triftenstraße überqueren. Dabei übersah sie offensichtlich das gelbe Blinklicht der Ampel sowie das für sie geltende STOP-Zeichen und fuhr ungebremst in den Kreuzungsbereich ein. Dort prallte sie seitlich gegen einen Mercedes SUV, dessen 55-jähriger Fahrer die Kreuzung vorfahrtberechtigt auf der Heidenschen Straße in Richtung Heiden überqueren wollte. Obwohl der Mercedesfahrer seine Geschwindigkeit aufgrund des Ampelausfalls bereits deutlich reduziert hatte, konnte er den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Die Unfallverursacherin wurde leichtverletzt mit einem Rettungswagen dem Klinikum Detmold zugeführt, der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

